Буровые платформы в море россия использовала для блокировки Одессы

Об этом в эфире Национального марафона новостей сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В частности, он рассказал, что платформы использовались для блокировки Одесского порта.

Речь идет не именно о вышках, а о соответствующих платформах, которые были украдены у Украины в 2014 году и были превращены в некие военные базы, потому что там были ПВО, гарнизонный состав и, конечно, радиолокационная разведка, что помогало россиянам создать ворота для полноценного блокирование Одесского порта в частности и контроля над частью Черного моря,

— пояснил Братчук.

Вооруженные силы Украины обстреляли захваченные Россией буровые установки «Черноморнефтегаза» («Вышки Бойко»), расположенные в Черном море, 20 июня.

По данным американского аэрокосмического агентства NASA, из-за удара на буровых платформах возник пожар. 20 июня там было зафиксировано три очага пожара. Платформ в море также три.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли огневое поражение по оккупационному гарнизону на острове Змеиный, в результате которого были уничтожены зенитно-ракетный комплекс «Панцирь С1», радиолокационная станция, ​​автомобильная техника и личный состав противника.

А начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что операция на Змеином будет продолжаться до полного очищения острова от оккупантов.