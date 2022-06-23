Буровые платформы в море россия использовала для блокировки Одессы

Войска российской федерации превратили морские газодобывающие платформы (т.н. Вышки Бойко) настоящие мини-военные базы, разместили там ПВО, гарнизоны и средства радиоэлектронной разведки.
Об этом в эфире Национального марафона новостей сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
В частности, он рассказал, что платформы использовались для блокировки Одесского порта.
Речь идет не именно о вышках, а о соответствующих платформах, которые были украдены у Украины в 2014 году и были превращены в некие военные базы, потому что там были ПВО, гарнизонный состав и, конечно, радиолокационная разведка, что помогало россиянам создать ворота для полноценного блокирование Одесского порта в частности и контроля над частью Черного моря,
— пояснил Братчук.
Вооруженные силы Украины обстреляли захваченные Россией буровые установки «Черноморнефтегаза» («Вышки Бойко»), расположенные в Черном море, 20 июня.
По данным американского аэрокосмического агентства NASA, из-за удара на буровых платформах возник пожар. 20 июня там было зафиксировано три очага пожара. Платформ в море также три.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли огневое поражение по оккупационному гарнизону на острове Змеиный, в результате которого были уничтожены зенитно-ракетный комплекс «Панцирь С1», радиолокационная станция, автомобильная техника и личный состав противника.
А начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что операция на Змеином будет продолжаться до полного очищения острова от оккупантов.