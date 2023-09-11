У Чорному морі українські спецназівці провели унікальну операцію та захопили цінні трофеї (відео)

Наші захисники повернули під контроль держави так звані “вежі Бойка”, які перебували під окупацією росіян із 2015 року.

Про чергове досягнення нашої армії розповіли у ГУР МО 11 вересня.

«Вишки Бойка» – це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму у Чорному морі.

У розвідці зазначили, що з початком повномасштабного вторгнення росія використала об’єкт у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики та для розміщення коштів РЛС.

Унікальну операцію щодо встановлення контролю над «Вишками Бойка» провели силами підрозділів ГУР МО України. Під контроль було повернуто бурові платформи «Петро Годовалець» та «Україна», а також СПБУ «Таврида» та СПБУ «Сиваш».

Під час операції спецназівцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Повідомляється, що під час однієї із фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецназівцями на катерах та російським винищувачем Су-30.

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