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Украинский спецназ зачистил остров Змеиный от оккупантов

Украинский спецназ зачистил остров Змеиный от оккупантов

Подразделения спецназначения выполнили задание по зачистке острова Змеиный.

Об этом говорится в официальном сообщении Оперативного командования «Юг».

После высадки на остров украинские военные провели зачистку Змеиного, убедившись в отсутствии там российских захватчиков.

На месте было подтверждено уничтожение около 30 единиц вражеской техники, обнаружена заброшенная амуниция и сплошные руины, как привычный след «русского мира».

Как символ Победы и возрождения из этих руин, украинские военные установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров раньше.

флаг на Змеином флаг на Змеином

«Одесская Жизнь» уже рассказывала сегодня подробности установки украинского флага на Змеином и послании, которое оставили на флаге для российских оккупантов.

Напомним также, что боевые действия на острове продолжаются. Так, сегодня авиация противника ракетами разрушила причал на Змеином.

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