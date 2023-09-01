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Бои в Черном море: разведчики опровергли фейки и рассказали как спецназовец 14 часов провел в воде

Бои в Черном море: разведчики опровергли фейки и рассказали как спецназовец 14 часов провел в воде

Во время недавнего боя между украинскими боевыми катерами и российским военным самолетом недалеко от так называемых “вышек Бойко” ни военные, ни плавсредства не пострадали. Хотя одному из спецназовцев пришлось 14 часов провести в открытом море.

Напомним, в Черном море недалеко от нефтедобывающих платформ самолет оккупантов попытался атаковать военные суда Сил безопасности и обороны и получил отпор

Как заявили в Главном разведуправлении Минобороны, вражеская пропаганда тут же распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера. 

“На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером «Москва» ― никакого ущерба украинским военным не было», — сообщили в разведке.

В ответ на попытку атаки украинские воины нанесли удар по самолету РФ. Выпущенная из боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден сразу же покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома.

Спасти “Конана”

Как сообщил командир спецподразделения Главного управления разведки Минобороны «Артан» Виктор Торкотюк, во время выполнения операции украинский спецназовец с позывным «Конан» оказался за бортом. Боец продержался в воде 14 часов, ожидая собратьев, вынужденных отступить под огнем вражеской авиации.

«Только представьте себе: один в открытом море, без понимания, куда двигаться, когда будет помощь, но с четким осознанием того, что он является целью не только наших поисковых миссий, но и врага. Так вот: он не просто продержался 14 часов в воде, он плыл и еще и в правильном направлении», — проинформировал командир спецподразделения ГУР.

По его словам, бойцы, добравшись до безопасной зоны и получив подкрепление, сразу вернулись за «Конаном».

«Вся команда, несмотря на высокие риски, не прекращала поиски собрата. После нескольких часов аэроразведки военного удалось найти. С этого момента за ним непрерывно наблюдали из дрона», — продолжил Торкотюк.

Лодки подразделений разведки пытались прорваться к Конану сквозь плотный огонь российских истребителей, которые один за другим взлетали в район поисково-спасательной операции и пытались ей помешать.

В конце концов украинским военным удалось прорваться, нашего бойца успешно эвакуировали. 

«Это одна из крайних операций, которую мы проводили в акватории Черного моря и на территории Украины в границах 1991 года. Детали операции раскрывать не буду, но скажу так: «Слава Богу, мы никого не потеряли, и для нас это самое ценное». Из плавсредств не пострадал, все поставленные задачи были выполнены», —  подытожил командир спецподразделения ГУР.

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