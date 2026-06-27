Ключевые моменты:

В разгар курортного сезона в Черном море фиксируют ухудшение экологической ситуации для морских млекопитающих.

За месяц 2026 года в районе НПП «Тузловские лиманы» обнаружили 55 погибших дельфинов.

Потери китообразных в Черном и Азовском морях за 4,5 года войны примерно у 100 тысяч особей.

Больше всего пострадала северо-западная часть Черного моря.

Пляжи полны туристов, а в море – катастрофа

В разгар курортного сезона на побережье Черного моря фиксируют резкое ухудшение экологической ситуации среди морских млекопитающих.

По словам эколога Ивана Русева, только за один месяц 2026 года на территории национального природного парка «Тузловские лиманы» было обнаружено 55 погибших дельфинов. Отдельно отмечается, что также фиксировались случаи обнаружения пострадавших и дезориентированных животных вблизи Одессы.

Эколог предупреждает о масштабных последствиях продолжительного военного воздействия на морскую экосистему. По его оценкам, за 4,5 года полномасштабной войны в Черном и Азовском морях могло погибнуть около 100 тысяч черноморских китообразных трех видов.

Русев отмечает, что среди основных причин такого состояния называют совокупное влияние боевых факторов: взрывы мин и бомб, ракетные удары, работу мощных сонаров, а также масштабное химическое загрязнение, в том числе последствия Каховской катастрофы.

По словам эколога, больше всего пострадала северо-западная часть Черного моря. Популяции дельфинов, по его оценке, теряют жизнеспособность, иммунитет и способность к восстановлению.

Русев подчеркивает, что продолжение такой перегрузки может поставить под угрозу существование черноморских китообразных как вида в регионе, а саму ситуацию называет экоцидом и следствием войны против дикой природы.

Читайте также: Иван Русев: война изменила Черное море навсегда — что происходит в Тузловских лиманах