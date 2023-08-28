В Черном море идут бои: война снова приблизилась к Одессе

Вблизи побережья Одесской области активизировались боевые действия. Речь идет об острове Змеиный и расположенных недалеко от него нефтедобывающих платформах, так называемых “Вышках Бойко”.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные собственной разведки.

Зачем сражаться за вышки в Черном море

На странице ведомства в социальной сети Х пояснили, напряженность в Черном море остается высокой. Там произошли стычки между морскими и воздушными силами вокруг стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой.

На прошлой неделе российский боевой самолет обстрелял украинский военный катер, действовавший возле платформы на северо-западе моря.

Платформы эксплуатировались компанией «Черноморнефтегаз», которая была захвачена пророссийскими оккупационными властями в Крыму во время аннексии 2014 года.

После полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина нанесла удары по нескольким контролируемым Россией платформам. И Россия, и Украина также периодически высаживали на них войска.

Платформы предназначены для добычи ценных углеводородных ресурсов. Но сейчас могут, как и остров Змеиный на западе, использоваться в качестве передовых баз развертывания, посадочных площадок для вертолетов и для размещения ракетных систем большой дальности.

Украинский катер поразил российский самолет

Напомним, что четыре дня назад Главное управление разведки ВСУ сообщило, что Силы безопасности и обороны Украины нанесли удар по вражескому самолету в Черном море в территориальных водах Украины вблизи острова Змеиный. По информации военных, в районе так называемых «Вышек Бойко», произошло столкновение российского военного самолета и украинских боевых катеров.

Самолет оккупантов попытался атаковать украинские военные суда, но получил ответ. Вражеская пропаганда распространила фейк о якобы поражении и затоплении украинского катера.

“На самом деле российская ракета упала в воду и продолжила движение на встречу с крейсером «москва» ― никакого ущерба украинским военным не было”, — отметили в военные разведчики.

В ответ на попытку атаки украинские военнослужащие нанесли удар по самолету оккупантов. Выпущенная с боевого катера Украины ракета повредила российский борт, который был вынужден покинуть место происшествия и лететь в направлении ближайшего аэродрома.

Напомним также, что вскоре после этого боя появилась информация об успешной высадке украинского спецназа на побережье временно оккупированного Крымского полуострова.

Читайте также:

Заглавное фото — скриншот из видео ГУР ВСУ про бой между украиснким катером и российским самолетом; видео — страница в facebook ГУР ВСУ