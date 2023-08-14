Российская атака на сухогруз, идущий в Одесскую область: как это было

Оккупанты заявили, что выстрелами остановили сухогруз в Черном море и высадили на него десант с вертолета. Но, как оказалось, на самом деле русский военный корабль снова послали.

Сначала появилась информация, что российский патрульный корабль «Василий Быков» открыл предупредительный огонь по судну, шедшему в Измаил. Об этом можно было прочитать в телеграм-канале “Одесской Жизни”.

Как заявили в минобороны рф, около 6:40 13 августа в Черном море их военное судно открыло предупредительный огонь по сухогрузу «Сукра Окан» под флагом Палау, направлявшегося в Измаил порт на Одесщине.

Пропагандисты врага рассказали про целый боевик, якобы имевший место: сначала они стреляли на предупреждение, а когда судно остановилось, на него высадилась группа российских военнослужащих с вертолета Ка-29. После досмотра, как утверждают в минобороны рф, судно продолжило движение в порт Измаил.

Но расследователи из команды InformNapalm выяснили, что на самом деле инцидент ограничился угрозами российских военных моряков по радио. Никакой стрельбы, а тем более высадки на борт с вертолета, не было. Экипаж сухогруза, состоящий из турецких моряков, не поддался на шантаж и проигнорировал незаконные требования агрессоров.

Напомним, что военные государства-агрессора заявили, что с 20 июля они будут расценивать все суда, которые перемещаются в акватории Черного моря в украинские порты, как такие, что везут товары военного назначения. Позже рашисты уточнили, что топить гражданские корабли они не будут, а займутся их осмотром. И только в случае, если на судне найдут военный груз, его потопят.

Палау — небольшое островное государство, ассоциированное с США, в Филиппинском море Тихого океана, расположенное в 800 км к востоку от Филиппин и к северу от Индонезии. Его населяют всего около 20 тысяч человек. Интересно, что цвета флага этой страны тоже голубой и желтый. Само полотнище голубое, а на нем располагается желтый круг.

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