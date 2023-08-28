У Чорному морі точаться бої: війна знову наблизилася до Одесищины

Поблизу узбережжя на Одещині активізувалися бойові дії. Йдеться про острів Зміїний і розташовані неподалік нього нафтовидобувні платформи, так званих “Вишках Бойка”.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Великобританії, посилаючись на дані власної розвідки.

Навіщо битися за платформи в Чорному морі

На сторінці відомства у соціальній мережі Х пояснили, що напруженість у Чорному морі залишається високою. Там відбулися сутички між морськими і повітряними силами навколо стратегічно важливих газо та нафтовидобувних платформ між Кримом та Одесою.

Минулого тижня російський бойовий літак обстріляв український військовий катер, який діяв біля платформи на північному заході моря.

Платформи експлуатувалися компанією «Чорноморнафтогаз», яку захопили проросійська окупаційна влада в Криму під час анексії 2014 року.

Після повномасштабного вторгнення росії в 2022 році Україна завдала ударів по кількох контрольованих росією платформах. І росія, і Україна також періодично висаджували на них війська.

Платформи призначені для видобутку цінних вуглеводневих ресурсів. Але зараз можуть, як і острів Зміїний на заході моря, використовуватися як передові бази розгортання, посадкові майданчики для вертольотів і розміщення ракетних систем великої дальності.

Український катер вразив російський літак

Нагадаємо, що чотири дні тому Головне управління розвідки ВСУ повідомило, що Сили безпеки та оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі у територіальних водах України поблизу острова Зміїний. За інформацією військових, у районі так званих «Вишок Бойка» сталося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів.

Літак окупантів спробував атакувати українські військові судна, але отримав відповідь. Ворожа пропаганда поширила фейк про нібито поразку та затоплення українського катера.

“Насправді російська ракета впала у воду і продовжила рух на зустріч із крейсером «москва» ― жодної шкоди українським військовим не було”, – зазначили військові розвідники.

У відповідь на спробу атаки українські військовослужбовці завдали удару по літаку окупантів. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був змушений залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.

Нагадаємо також, що незабаром після цього бою з’явилася інформація про успішну висадку українського спецназу на узбережжі тимчасово окупованого Кримського півострова.

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Заголовне фото – скріншот з відео ГУР ЗСУ про бій між українським катером та російським літаком; відео – сторінка у facebook ГУР ЗСУ