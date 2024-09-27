В центре Одессы восстановят поврежденную дроном двухэтажку

Департамент городского хозяйства Одесского городского совета объявил тендер и ищет подрядчика для выполнения ремонтных работ в двухэтажке на проспекте Шевченко, 8, в. Жилой дом пострадал в результате дроновой атаки в ночь на 25 января 2024 года.

Соответствующий тендер опубликован на платформе госзакупок Prozorro.

Бюджет работ определили в 45 миллионов 851 тысячу гривен.

Согласно тендерной документации, за эти средства подрядчик должен возвести новую крышу, установить перегородки и стены, заменить окна и двери, обустроить новые лестницы. А также обновить коммуникации:

провести ремонт системы водоснабжения и водоотведения,

восстановить электроснабжение.

Фасад дома утеплят и покрасят. На придомовой территории восстановят тротуары и проведут работы по озеленению.

Все работы планируют закончить до конца 2025 года.

А пока продолжается подача тендерных предложений, заявки будут принимать до 8 октября. В этот же день состоится и аукцион в формате отрытых торгов с особенностями. То есть торги пройдут по упрощенной процедуре в короткие сроки.

Напомним, в ночь с 24 на 25 января одесситы пережили две волны атак дронов-камикадзе. Враг коварно пытается уничтожить гражданские объекты. Несмотря на результативную работу Сил ПВО, сбитые дроны по инерции долетали в жилые кварталы. В двух районах Одессы изуродованы жилые дома, выгорели складские помещения, повреждены автомобили. Пострадали люди и их домашние питомцы.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе планируют провести капитальный ремонт дома на Заболотного, 54, разрушенного в новогоднюю ночь.