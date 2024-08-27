В Одессе отремонтируют жилой дом, пострадавший от дрона в новогоднюю ночь

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Департамент городского хозяйства Одесского городского совета заключил соглашение с обществом с ограниченной ответственностью «Пилон Вест» о восстановлении многоквартирного жилого дома по улице Академика Заболотного, 54, поврежденного в результате вооруженной агрессии рф.

ООО «Пилон Вест» по заключенному договору должно завершить ремонт до 31 декабря и получить за это 4 миллиона 150,9 тысячи гривен.

Закупку проводили в формате «закупка без использования электронной системы».

По данным сервиса YouControl, ООО «Пилон Вест» зарегистрировано в Одессе в 2008 году. Владельцами являются одесситы — Вячеслав Петков и Вячеслав Васильев.

Наомним, дом на Заболотного, 54 пострадал в результате атаки дронами Одессы 1 января. Часть дронов около полуночи враг сознательно направил на жилые кварталы спальных районов Одессы и пригород, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год.

Наши силы ПВО уничтожили в области 28 «шахедов». К сожалению, и сбитые дроны-камикадзе несут разрушение — в результате падения нескольких таких БПЛА повреждены жилые дома, один человек погиб, 3 – госпитализированы.