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Одесситка разыскивает собак, пропавших после прилета в ее квартиру (фото)

Одесситка разыскивает собак, пропавших после прилета в ее квартиру (фото)

Квартира жительницы Одессы пострадала от атаки дронов вечером 24 января. Ее раненного мужа увезли в больницу. Также пострадали породистые животные, жившие в семье — две собаки погибли, а две пропали без вести.

О том, что хозяйка просит одесситов помочь в поисках питомцев, пострадавших от рашистской атаки, рассказала в facebook ее соседка.

В группе по поиску и устройству животных она разместила сообщение хозяйки пропавших собак в домовом чате:

Уважаемые соседи. Прилет в нашу квартиру. Ее больше нет. Муж в больнице. 2 собаки  на улице мертвые. 2 пока не нашли. Прошу об одном: если найдете, вдруг уцелели, 2 собак, придержите, пожалуйста. Мальчик рыжеватый Мартин, девочка подросток Дора. Спасибо. Если найдете не свои вещи, тоже сложите в пакет

Породу собак соседка пострадавшей точно назвать не смогла: это или цвергшнауцер или миттельшнауцер.

Если кто-то из одесситов видел или знает, где находятся две пострадавшие собаки, их просят сообщить об этом по телефону (067) 771-01-47.

объявление о пропавшей собаке

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Редакция ПРОФИЛЬ

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