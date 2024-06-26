Вместо крыши — бассейн, или как одесситы разрушенного дома пытаются не поехать крышей

— Как только дрон упал, нас сразу вывели на улицу и не пускали потом где-то неделю. Крыша отсутствует, начало капать на потолок в комнате. Потом сказали, что демонтируют второй этаж. Сделали демонтаж и после — ничего не делали. Департамент не занимается крышей. Были дожди, позаливало всю квартиру. Потолок весь упал, — рассказывает Бендовская Татьяна Михайловна, жительница пострадавшего дома.

По словам людей, жителей второго этажа пострадавшей части дома убедили в необходимости демонтажа их квартир, пообещав взамен новое жилье. Через программу

Е-Возрождение люди действительно получили денежные сертификаты, однако обменять их на деньги не смогли — не хватает финансирования.

Не повезло и жителям первого этажа. Хотя их квартиры признали пригодными к проживанию, демонтаж крыши изменил ситуацию на противоположную: стало значительно хуже.

— После прилета, когда второй этаж разобрали, мы прожили месяца два. Потом они пришли, сделали демонтаж, который был варварский. Они не оставили вентиляцию, под пол срезали, демонтаж закончился и никто сюда больше не приходил, — рассказывает о своей квартире Митерский Олег Витальевич.

Люди самостоятельно попытались перекрыть дом, чтобы защитить первый этаж от осадков, но обычная пленка, которую установили, не спасла. Со своей стороны представители ЖКС установили два слоя брезента на перекрытие между этажами, к сожалению, это оказалось не помощью, а только ухудшило ситуацию, потому что вода начала собираться и организовался настоящий бассейн над головами, который в любой момент может стать водопадом и наделать беды.

— Новые проблемы начались, когда они перекрыли каким-то брезентом перекрытия, слив отсутствует для воды, вода собирается на перекрытии нашего этажа, попадает вся в квартиру. Здесь идет реальный дождь. Я по квартире хожу во время дождя в курке от дождя. Рушатся потолки, отвалились обои, плесень на потолке, на стенах. Я считаю, что это имеет очень плохие последствия для моего здоровья: дышать нечем, только плесень и запах грибка, — добавил свою историю борьбы за жизнь Дмитрий Гаврилов, житель дома.

Жители уверены, что необходимости демонтажа второго этажа не было, а дом намеренно хотят довести до нежилого состояния.

— Надо было просто сделать замену нескольких стропил и сам шифер заменить — все, больше ничего не надо было делать. Денег также вышло бы значительно меньше. Мы считаем, что они покушаются на нашу землю, земля в этом месте Одессы дорогая, это проспект Шевченко. Соседи пока молчат, считаю, они еще не понимают в чем дело, — поделился своими мыслями о будущем Дмитрий Гаврилов.

В то же время в мэрии Одессы ссылаются на законодательные преграды, говорят, что причина задержки в ремонтных работах — необходимость утверждения проектной документации восстановления дома.

— Встретилась с жителями дома, чтобы объяснить: на следующей неделе начнутся работы, готовится проектная документация. Чтобы поскорее справиться, будем работать вместе с БФ «Десятое апреля», они нам помогут и предоставят шифер и все материалы, которые потребуются, а ЖКС за свои средства будет выполнять работы, — прокомментировала ситуацию Вероника Этнарович, советник городского головы Одессы.

По словам Вероники Этнарович, ремонтные материалы будут приобретены за счет средств ООН через благотворительный фонд «Десятое апреля». Временное перекрытие обещают сделать уже через две недели. А до августа подготовить проектную документацию, чтобы начать капитальные ремонтные работы. Насколько заявленное станет реальностью, сможем увидеть уже в ближайшее время. Издание «Одесская жизнь» будет наблюдать за развитием событий возле этого пострадавшего дома, где продолжают жить люди в недопустимых для жизни условиях и каждый день решают главный для себя вопрос: как самим не поехать крышей.

Ольга Леманн