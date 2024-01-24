Новости Одессы и Одесской области

Одессу и область атакуют «шахедами»: в областном центре звучат взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Одессу и область атакуют «шахедами»: в областном центре звучат взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Вечером, 24 января, враг снова атаковал юг Украины ударными беспилотниками. В Одессе звучат взрывы, предварительно работает ПВО.

Воздушная тревога прозвучала в 20:20.

Как сообщили в Воздушных Силах Украины, несколько беспилотников типа «Shahed» из Черного моря движутся в направлении Одессы. Однако курс может изменяться.

«БПЛА в Татарбунарском районе (курс северный) и Беляевском районе (курс западный). Очередная группа из Черного моря в направлении Одессы», — говорится в сообщении.

По информации мониторинговых каналов, все группы вражеских беспилотников сменили курс на Одессу.

ОБНОВЛЕНО В 20:53

В Одессе звучат взрывы.

«Опасность для Одессы и Одесского района остается! Находитесь в укрытиях!», — предупреждает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Одесские телеграм-каналы сообщают о попадании в жилой дом. Там сейчас пожар.

Ждем официальную информацию.

ОБНОВЛЕНО В 21:30

В Одесской области продолжается боевая работа ПВО, сообщили в Силах обороны Юга.

В жилых кварталах Одессы зафиксирован пожар.

Находитесь в укрытиях, не выкладывайте работу сил противовоздушной обороны, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Олег Кипер сообщает о повреждениях гражданской жилищной инфраструктуры.

Пока известно об одном пострадавшем. Одессит получил ожоги, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.

ОБНОВЛЕНО В 21:52

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о еще одном травмированном в результате российской атаки дронами по Одессе. Мужчину госпитализировали с множественными порезами, угрозы его жизни нет.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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