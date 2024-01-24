Одессу и область атакуют «шахедами»: в областном центре звучат взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Вечером, 24 января, враг снова атаковал юг Украины ударными беспилотниками. В Одессе звучат взрывы, предварительно работает ПВО.
Воздушная тревога прозвучала в 20:20.
Как сообщили в Воздушных Силах Украины, несколько беспилотников типа «Shahed» из Черного моря движутся в направлении Одессы. Однако курс может изменяться.
«БПЛА в Татарбунарском районе (курс северный) и Беляевском районе (курс западный). Очередная группа из Черного моря в направлении Одессы», — говорится в сообщении.
По информации мониторинговых каналов, все группы вражеских беспилотников сменили курс на Одессу.
ОБНОВЛЕНО В 20:53
В Одессе звучат взрывы.
«Опасность для Одессы и Одесского района остается! Находитесь в укрытиях!», — предупреждает глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Одесские телеграм-каналы сообщают о попадании в жилой дом. Там сейчас пожар.
Ждем официальную информацию.
ОБНОВЛЕНО В 21:30
В Одесской области продолжается боевая работа ПВО, сообщили в Силах обороны Юга.
В жилых кварталах Одессы зафиксирован пожар.
Находитесь в укрытиях, не выкладывайте работу сил противовоздушной обороны, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Олег Кипер сообщает о повреждениях гражданской жилищной инфраструктуры.
Пока известно об одном пострадавшем. Одессит получил ожоги, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.
ОБНОВЛЕНО В 21:52
Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о еще одном травмированном в результате российской атаки дронами по Одессе. Мужчину госпитализировали с множественными порезами, угрозы его жизни нет.