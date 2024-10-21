В Одесском горсовете рассказали, когда в городе включат отопление

Когда в Одессе стартует отопительный сезон 2024-2025 и по каким показателям в дома одесситов начнут подавать тепло, рассказала заместитель мэра по коммунальному направлению Анна Позднякова.
По словам заместителя мэра Анны Поздняковой, курирующей в городе коммунальное направление, отопление в многоквартирных домах появится тогда, когда среднесуточная температура составит 8 градусов цельсия трое суток подряд.
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При этом городские власти будут ориентироваться на прогноз синоптиков. Пока что метеорологические данные указывают, что к началу ноября погода будет теплее, поэтому жителям Одессы не стоит надеяться на то, что отопление включат раньше начала следующего месяца.
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