В Одессе хотят запретить аптечные вывески, которые могут стать причиной ДТП

В четверг, 24 октября, в ходе заседания исполкома Одесского горсовета депутат горсовета Роман Сеник обратил внимание на проблемы, связанные с яркими вывесками и освещением зданий.

Это касается прежде всего аптек, которые подсвечивают здания зелеными крестами. По словам депутата, такие вывески могут сбивать с толку водителей — их зеленый свет часто воспринимается как сигнал светофора.

В свою очередь депутат городского совета и глава транспортной комиссии Петр Обухов считает, что в Одессе нужно запретить любые мигающие вывески похожие на сигналы светофора – красные, желтые и зеленые.

«Их используют в основном аптеки и их довольно легко боковым зрением перепутать со светофором. Некоторые бизнесмены ошибочно считают, что наличие яркой мигающей вывески может как-то заметно увеличить их прибыль. Это не так», — отметил он.

Городской голова Геннадий Труханов согласился, что вопрос подсветки зданий требует урегулирования и поручил начальнику Управления рекламы Одесского горсовета Игорю Слюсаренко разобраться в ситуации и предложить пути решения проблемы.

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал городские власти демонтировать таблички и рекламу, нарушающие языковой закон, а граждан – сообщать о нарушениях.