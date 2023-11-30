Пятые сутки без света: одесситы снова перекрывают дороги (фото)

Об этом сообщают одесские телеграм-каналы.

Вчера вновь не повезло водителям в Пересыпском районе. Люди перекрыли ул. Черноморского казачества.

Жители Лузановки жалуются на отсутствие света пятые сутки. Как они говорят, уже оборвали все телефоны ДТЭКа, но результата нет — сидят без света и отопления.

Вчера вмешалась полиция и попросила людей освободить проезжую часть. Но освобождение дороги длилось недолго. Люди пропускали только “скорые” и военных и пригласили на встречу главу Одесской ОВА.

В образовавшейся пробке возникали конфликты между водителями и митингующими.

Кроме микрорайона в Лузановке, по городу еще много улиц, где люди сидят без света пятые сутки.

Также повторно перекрыли улицу Атамана Головатого, где после митинга 28 ноября, людям в квартиры свет так и не вернули.

В одесских чатах жители города просят совета друг у друга: куда обращаться, кому звонить и как долго ждать.

Еще одну дорогу могут перекрыть одесситы в районе площади Толбухина. Ведь по словам жителей микрорайона “Чубаевка”, они пятые сутки сидят без света и отопления. А заявки, которые они оставляют в ДТЕК, удаляются со статусом “выполнено”.

А когда люди дозваниваются в ДТЕК, то узнают, что после десятков оставленных заявок, авария даже не установлена.

В мэрии людям обещают, что ситуация взята на контроль, но ремонтных бригад как не было, так и нет.

А в домах одесситов, которым повезло больше и свет дали, очень нестабильно напряжение.

Также по городу до сих пор остаются поваленные деревья, которые просто лежат на проводах. Одно из таких стало “местной достопримечательностью” на улице Селекционной (Ленпоселок).

Также утром глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что по состоянию на 08:00 в Одесской области без электроэнергии остается 109 населенных пунктов. За последние сутки подключены 119 городов и поселков. Энергетики ДТЭК работают круглосуточно.

Сейчас в регионе открыто 364 пункта несокрушимости, где, можно согреться, зарядить телефон, выпить горячий чай и воспользоваться интернетом.