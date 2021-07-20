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В центре Одессы хотят установить 3 пандуса и обновить пешеходные зоны

В центре Одессы хотят установить 3 пандуса и обновить пешеходные зоны

В Одессе планируют капитально отремонтировать тротуары, выходящие на три перекрестка в центре города.
Об этом шла речь на заседании транспортной комиссии Одесского горсовета.

Как стало известно, речь идет о перекрестках улиц Торговой/Пастера, Дворянской/Новосельского и Екатерининской/Базарной. На указанных перекрестках также планируется установить пандусы и обновить часть пешеходной зоны.

На эти цели из бюджета города выделят:

  • на ремонт перекрестка улиц Екатерининской и Базарной – 300 тыс. гривен;
  • на ремонт перекрестка улиц Торговой и Пастера – 258 тыс. гривен;
  • на ремонт перекрестка улиц Дворянской и Новосельского – 62,3 тыс. гривен.

Ранее стало известно, что на участке от Новощепного ряда до Пантелеймоновской появится выделенная полоса для общественного транспорта. А на пешеходных переходах – островки безопасности.

Фото: odessa.net.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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