На Фонтанской дороге отделили велополосу делиниаторами: на обочине больше не припаркуешься

Одесские коммунальщики продолжают работу над новой схемой организации дорожного движения на 5 ст. Большого Фонтана.

Для того, чтобы велосипедисты и водители автомобилей не пересекались и не создавали друг для друга опасных дорожных ситуаций, работники Коммунального предприятия СМЭП Одесского городского совета физически разграничили велосипедные и автомобильные полосы.

Сделали они это с помощью специальных устройств — делиниаторов.

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В сообщении КП СМЭП сказано, что в дальнейшем такие устройства появятся и на других участках Фонтанской дороги.

Устоновка делиниаторов проводится как часть новой схемой организации дорожного движения на 5 ст. Большого Фонтана.

Перед этим была открыта прилегающая к Фонтанской дороге капитально отремонтированная улица Черняховского. Там для разделения полос использовали другой прием — разделительный бордюр.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что работы по реорганизации движения на площади Толбухина завершены. Установлены новые знаки, делиниаторы и нанесена разметка.

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