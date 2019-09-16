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Новости Одессы и Одесской области

Благоустройство по-одесски: как в городе строят пандусы

Благоустройство по-одесски: как в городе строят пандусы

На улице Затонского / угол Добровольского проспекта строители делают подъезд к МАФу для людей с инвалидностью. При этом невооруженным глазом видно, что проезд узкий, и человеку в инвалидном кресле не удастся им воспользоваться.

Строители утверждают, что работы ведутся согласно проекту. На вопрос, не смущает ли их, что заезд слишком узкий для проезда инвалидного кресла или коляски, они пожали плечами и продолжили работать. Таблички, о том, кто проводит данные работы, не было. Собственника МАФа, к которому стоили подъезд, на месте также не оказалось.

Это не единственный случай странного строительства пандуса, к которому возникает много вопросов. Несколько дней назад во дворе на ул. Атамана Чепиги, 6 появился необычный пандус – с четырьмя разворотами на 180 градусов. Внешне он больше похож на лабиринт. В соцсетях странную конструкцию начали высмеивать, а ее производителей – обвинять в браке.

Фото автора и odessa.online

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Галина Полищук
Галина Полищук
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