Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы отреставрировали двери, которым 120 лет (фото)

В центре Одессы отреставрировали двери, которым 120 лет (фото)

В Одессе мастера-реставраторы украсили еще одно историческое здание в центре города, восстановив входные двери в подъезд на улице Елисаветинской, 6, которым за сотню лет.

Об этом рассказали мастера «Тысячи дверей» на своей Facebook-странице.

Двері на Єлисаветинській,6

Мастера утверждают, что это не просто дверь, а произведение столярного искусства. Дверь сделана в 1903 году из лиственницы. Благодаря реставрации они вновь выглядят в экстерьере здания, выполненного в модернизированной эклектике (эклектика — художественное направление в архитектуре, ориентированное на использование в одном сооружении различных форм искусства прошлого в любых сочетаниях, — прим. ред.)

Мастера восстановили и укрепили дверь в целом, воссоздали утраченные декоративные элементы.

Дверь закрывается самостоятельно благодаря притягивателю. Доступ к подъезду охраняет электроригельный замок, элегантно встроенный в дверь.

Дверь покрыла лазурью, чтобы защитить от ультрафиолета и маслом, чтобы предотвратить попадание влаги в древесину и распространение микроорганизмов. С помощью полироли с воском текстуры двери приобрели объем.

Также мастера привели в порядок металлический узор. В нижней части установили латунные вставки, придающие законченность образу. Реставраторы умело подобрали фурнитуру и декоративные элементы.

Конструкция дверей с большими световыми проемами обеспечивает хорошее освещение вестибюля и подножия парадной лестницы.

Двері на Єлисаветинській,6

Приходите и насладитесь красотой этой двери, воспроизведенной с любовью и уважением к историческому наследию! —

приглашают мастера одесситов и гостей города.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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