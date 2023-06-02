Новости Одессы и Одесской области

Еще одни двери с богатой историей отреставрировали в Одессе (фото)

Еще одни двери с богатой историей отреставрировали в Одессе (фото)

Отреставрированные двери в арке проезда дома Розенбладта на Жуковского, 43, уникальны не только своим возрастом, но и сочетанием трех стилей. 

Дверь была создана архитектором Меснером. Сделана она из лиственницы. В этой двери представлены сразу три стиля: геометрического модерна с его угловатыми формами и лаконичностью, неоклассического стиля, выраженного в декоративных извилистых линиях, формирующих непрерывный и повторяющийся мотив, а также ар-деко, заметен в изящных решетках створок дверей.

Мастера «Тысячи дверей» вернули к жизни створки и деревянный портал, восстановили все стекла. Добавили в нижнюю часть створок латунные вставки, чтобы придать образу законченности.

Также мастера-реставраторы установили современный доводчик, чтобы дверь плавно и плотно закрывалась, а установленный электроригельный замок обеспечивает надежность и безопасность даже при выключенном свете.

Неподвижная часть двери надежно закрывается на реставрированные шпингалеты.

Также реставраторы покрыли двери лазурью для защиты от ультрафиолета, обработали маслом для дополнительной защиты и натерли полиролью с воском, чтобы придать им объем и блеск.

дверь

“Двери Розенбладта образца 1911-го года — это отражение эпохи и история в деталях, рассказанная в дереве. Это традиция и современность, прекрасно ужившиеся в одном архитектурном элементе», — говорят реставраторы.

Ранее мы писали про еще один дом в историческом центре Одессы с чудо-дверью.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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