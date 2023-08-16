Новости Одессы и Одесской области

История с разрушенным домом Гавсевича имеет продолжение: есть проект его восстановления

История с разрушенным домом Гавсевича имеет продолжение: есть проект его восстановления

Владелец Гавревича, который полтора месяца назад его разрушил, предоставил проектную документацию его восстановления.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Поскольку дом Гавсевича является памятником архитектуры и находится под охраной государства, то за его разрушение владелец ООО «Универсал Директ» уплатил штраф в размере 170 тысяч гривен за нарушение требований охраны культурного наследия.

Проект восстановления дома Гавсевича

По словам Олега Кипера, проект должен пройти согласование специалистов, а в случае замечаний учесть их. После согласования проекта владелец здания получит разрешение на проведение восстановительных работ.

Напомним, что это здание находится в реестре памятников архитектуры. Ранее в ней находился городской роддом №6.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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