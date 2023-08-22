Конечная остановка “камышового” трамвая может стать туристической жемчужиной Одессы

Депрессивная, заросшая камышом, конечная 20-го трамвая среди полей орошения может стать новой достопримечательностью Одессы. Архитекторы предлагают разместить там скульптуры и обустроить пруд с зоной отдыха и беседкой.

Как планируют преобразить остановку

По замыслу авторов проектной группы «Метрика» Александра Овсянкина, Степана Носаль и Вячеслава Басюла, заросшая ныне бурьяном остановка после реновации может стать своеобразным въездным знаком со стороны Объездной дороги и оживить всю прилегающую территорию. А еще — привлечет туристов и экскурсантов.

“Это очень живописное место, в котором начинался доимперский период Одессы. Здесь сбереглись самое большое казацкое кладбище Украины и остатки уникального поселения — пещерного города. Линия 20-го трамвая и вся территория Шкодовой горы вполне могут стать туристической жемчужиной Одессы, однако сейчас тут очень депрессивно и не ухожено», — говорит творческий руководитель группы Александр Овсянкин.

Прежде всего концепция предусматривает благоустройство всей территории: возле небольшого пруда с вербами расположится галерея-памятник в честь архитектора Адольфа Минкуса. Для туристов появится уютная беседка.

В центре разворотного трамвайного кольца архитекторы предлагают разместить огромные геопластичные скульптуры волов, как дань памяти чумакам, один из путей которых проходил в этой местности.

После реставрации исторического павильона остановки, его могут превратить в постоянно действующую краеведческую выставку дороссийской истории Одессы.

Когда реализуют идею

Александр Овсянкин считает, что достопримечательности должны находиться не только в центре города, а могут “расползаться к периферии, чтобы улучшать депрессивные территории»:

«Мое личное мнение, что 20-й маршрут должен быть экскурсионным, а комплекс «Пещерных жилищ Шкодовой горы» надо взять под охрану государства и развивать как достопримечательность».

По мнению авторов, реализация идеи не потребует огромных трат.

«Сейчас естественно не до этого, сначала надо победить врага и освободить нашу страну, — подчеркивает Александр Овсянкин. — Но это не значит, что мы не должны сохранять в Украине все лучшее и думать, как привнести это лучшее в наше будущее. В принципе — это не большие деньги, в мирное время — это вполне реально».

Фото — Думская

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