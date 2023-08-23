У центрі Одеси відреставрували двері, яким 120 років (фото)

В Одесі майстри-реставратори прикрасили ще одну історичну будівлю в центрі міста, відновивши вхідні двері до під’їзду на вулиці Єлисаветинській, 6, яким за сотню років.

Про це розказали майстри “Тисячі дверей” на своїй Facebook-сторінці.

Майстри стверджують, що це не просто двері, а витвір столярного мистецтва. Двері зроблені у 1903 році з модрини. Завдяки реставрації вони знову мають чудовий вигляд в екстер’єрі будівлі, виконаної в модернізованій еклектиці (еклектика — художній напрямок в архітектурі, орієнтований на використання в одній споруді різних форм мистецтва минулого у будь-яких поєднаннях, – прим. ред.)

Майстри відновили та укріпили двері в цілому, відтворили втрачені декоративні елементи.

Двері зачиняється самостійно завдяки притягувачу. Доступ до під’їзду охороняє електроригельний замок, елегантно вбудований у двері.

Двері покрили лазур’ю, щоб захистити від ультрафіолету, та олією, аби запобігти потраплянню вологи в деревину та поширенню мікроорганізмів. За допомогою поліролі з воском текстури дверей набули об’єму.

Також майстри привели до ладу металевий візерунок. В нижній частині встановили латунні вставки, які надають закінченості образу. Реставратори вміло підібрали фурнітуру й декоративні елементи.

Конструкція дверей із великими світловими прорізами забезпечує гарне освітлення вестибюля та підніжжя парадних сходів.

Приходьте і насолодіться красою цих дверей, відтворених з любов’ю і повагою до історичної спадщини! –

запрошують майстри одеситів і гостей міста.

Читайте також: