Новини Одеси та Одеської області

У центрі Одеси відреставрували двері, яким 120 років (фото)

У центрі Одеси відреставрували двері, яким 120 років (фото)

В Одесі майстри-реставратори прикрасили ще одну історичну будівлю в центрі міста, відновивши вхідні двері до під’їзду на вулиці Єлисаветинській, 6, яким за сотню років.

Про це розказали майстри “Тисячі дверей” на своїй Facebook-сторінці.

Двері на Єлисаветинській,6

Майстри стверджують, що це не просто двері, а витвір столярного мистецтва. Двері зроблені у 1903 році з модрини. Завдяки реставрації вони знову мають чудовий вигляд в екстер’єрі будівлі, виконаної в модернізованій еклектиці (еклектика — художній напрямок в архітектурі, орієнтований на використання в одній споруді різних форм мистецтва минулого у будь-яких поєднаннях, – прим. ред.)

Майстри відновили та укріпили двері в цілому, відтворили втрачені декоративні елементи.

Двері зачиняється самостійно завдяки притягувачу. Доступ до під’їзду охороняє електроригельний замок, елегантно вбудований у двері.

Двері покрили лазур’ю, щоб захистити від ультрафіолету, та олією, аби запобігти потраплянню вологи в деревину та поширенню мікроорганізмів. За допомогою поліролі з воском текстури дверей набули об’єму.

Також майстри привели до ладу металевий візерунок. В нижній частині встановили латунні вставки, які надають закінченості образу. Реставратори вміло підібрали фурнітуру й декоративні елементи.

Конструкція дверей із великими світловими прорізами забезпечує гарне освітлення вестибюля та підніжжя парадних сходів.

Двері на Єлисаветинській,6

Приходьте і насолодіться красою цих дверей, відтворених з любов’ю і повагою до історичної спадщини! –

запрошують майстри одеситів і гостей міста.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати