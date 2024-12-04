Новости Одессы и Одесской области

Пять лет одесской трагедии: пожар на Троицкой унес жизни 16 человек

Пять лет одесской трагедии: пожар на Троицкой унес жизни 16 человек

Ровно пять лет назад, 4 декабря, произошел страшный пожар в колледже экономики на улице Троицкой — одна из самых больших трагедий в истории Одессы. В тот злополучный день погибли 16 человек – преподаватели, студенты и сотрудники Института морской биологии.

Возгорание началось около 10 часов утра 4 декабря в результате замыкания неисправного удлинителя к обогревателю в закрытом кабинете Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса на третьем этаже здания по улице Троицкой, 25. Прохожие заметили сильный дым, вырывающийся из окон здания колледжа. На место вызвали спасателей. Однако пожар становился все сильнее, а центр Одессы заволокло едким дымом.

В дальнейшем пожар распространился почти по всему зданию со стороны Троицкой, и был локализован на площади 4 тысячи квадратных метров. Огонь тушили до утра 5 декабря.

Большей части учащихся и преподавателей удалось вовремя покинуть здание, но некоторые оказались заложниками огня, перекрывшего все выходы. Некоторые в панике выпрыгивали прямо на асфальт. А кто-то успел по телефону попрощаться с близкими.

Спасательные работы продолжались до 12 декабря. В итоге на руинах сгоревшего колледжа нашли тела 14 человек. Еще двое – студентка и спасатель – скончались в больнице от травм.

По теме: Пожар на Троицкой в Одессе: последствия, потери и дальнейшая судьба пострадавших год спустя

Позже выяснилось, что в колледже отсутствовала система оповещения, отчего не все сразу поняли, что происходит и упустили драгоценные минуты для спасения. А выбраться через пожарный вход также оказалось нереальным, поскольку двери там были заперты снаружи, а на окнах висели решетки.

В прокуратуре выдвинули обвинения в нарушении требований пожарной безопасности директору колледжа Любови Кочерге, завхозу Татьяне Хомич, заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства Ирине Тарановой (именно в ее кабинете загорелся злополучный электрокамин) и бывшему заместителю директора по административно-хозяйственной работе Андрею Хаецкому.

Но суд до сих пор не вынес никому из них приговор.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua