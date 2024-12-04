Пять лет одесской трагедии: пожар на Троицкой унес жизни 16 человек

Возгорание началось около 10 часов утра 4 декабря в результате замыкания неисправного удлинителя к обогревателю в закрытом кабинете Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса на третьем этаже здания по улице Троицкой, 25. Прохожие заметили сильный дым, вырывающийся из окон здания колледжа. На место вызвали спасателей. Однако пожар становился все сильнее, а центр Одессы заволокло едким дымом.

В дальнейшем пожар распространился почти по всему зданию со стороны Троицкой, и был локализован на площади 4 тысячи квадратных метров. Огонь тушили до утра 5 декабря.

Большей части учащихся и преподавателей удалось вовремя покинуть здание, но некоторые оказались заложниками огня, перекрывшего все выходы. Некоторые в панике выпрыгивали прямо на асфальт. А кто-то успел по телефону попрощаться с близкими.

Спасательные работы продолжались до 12 декабря. В итоге на руинах сгоревшего колледжа нашли тела 14 человек. Еще двое – студентка и спасатель – скончались в больнице от травм.

Позже выяснилось, что в колледже отсутствовала система оповещения, отчего не все сразу поняли, что происходит и упустили драгоценные минуты для спасения. А выбраться через пожарный вход также оказалось нереальным, поскольку двери там были заперты снаружи, а на окнах висели решетки.

В прокуратуре выдвинули обвинения в нарушении требований пожарной безопасности директору колледжа Любови Кочерге, завхозу Татьяне Хомич, заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства Ирине Тарановой (именно в ее кабинете загорелся злополучный электрокамин) и бывшему заместителю директора по административно-хозяйственной работе Андрею Хаецкому.

Но суд до сих пор не вынес никому из них приговор.