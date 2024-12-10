На пляже в Аркадии сгорело очередное заведение: есть погибший (фото)

Утром 10 декабря на пляже Аркадия вспыхнуло неработающее заведение отдыха. На месте тушения пожара спасатели обнаружили погибшего мужчину.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, для тушения пожара привлекались 13 единиц техники и 64 пожарных. Спасатели работали по повышенному номеру вызова.
Менее чем за час пожар ликвидировали на площади около 100 кв.м.
Сейчас на месте работает опытно-испытательная лаборатория для установления причины пожара.
Напомним, утром, 29 ноября, одесские спасатели тушили масштабный пожар, который разгорелся в летнем клубе «True Man» на Аркадийской аллее, 10.