На пляже в Аркадии сгорело очередное заведение: есть погибший (фото)

Несмотря на вызовы войны: в Одессе прошел джазовый праздник (фото) С 2016 года в Одессе проходит джазовый конкурс молодых исполнителей, где вручается премия в честь музыканта, основателя ODESA JAZZ FEST Юрия Кузнецова. Его цель – поддержка молодых музыкантов, но в этом году благодаря конкурсу и премии удалось помочь раненым бойцам ВСУ. ПОДРОБНЕЕ

Одесские витрины превратились в зимнюю сказку – порой неожиданную и с юмором (фоторепортаж) Зимняя сказка под дождь и туман – это же так по-одесски! О чем идет речь? Конечно, о витринах Одессы. Ну и не только витринах, а обо всем, что уже украшено в зимних тонах. Или пока только торопливо украшают. Хотите поднять себе настроение – на улицу. Да, только о зонтике помните… ПОДРОБНЕЕ