Новости Одессы и Одесской области

На пляже в Аркадии сгорело очередное заведение: есть погибший (фото)

На пляже в Аркадии сгорело очередное заведение: есть погибший (фото)

Утром 10 декабря на пляже Аркадия вспыхнуло неработающее заведение отдыха. На месте тушения пожара спасатели обнаружили погибшего мужчину.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, для тушения пожара привлекались 13 единиц техники и 64 пожарных. Спасатели работали по повышенному номеру вызова.

пожар в Аркадии

пожар в Аркадии

пожар в Аркадии

Менее чем за час пожар ликвидировали на площади около 100 кв.м.

пожар в Аркадии

Сейчас на месте работает опытно-испытательная лаборатория для установления причины пожара.

Напомним, утром, 29 ноября, одесские спасатели тушили масштабный пожар, который разгорелся в летнем клубе «True Man» на Аркадийской аллее, 10.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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