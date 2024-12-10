В Одессе на ул. Небесной сотни горит кафе (фото)

Еще один масштабный пожар вспыхнул сегодня, 10 декабря, в Киевском районе Одессы по ул. Небесной сотни. На месте работают спасатели и пожарная техника.
Как сообщает корреспондент «Одесской жизни», прямо сейчас на Небесной Сотне тушат масштабный пожар. Предварительно, горит кафе.
На месте работает пожарная техника, а также подъехал автомобиль аварийной газовой службы.
Информация от официальных служб пока не поступало. «Одесская жизнь» следит за ситуацией.
Утром 10 декабря на пляже Аркадия сгорело неработающее заведение отдыха. На месте пожара спасатели обнаружили погибшего мужчину.