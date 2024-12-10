Новости Одессы и Одесской области

В Одессе на ул. Небесной сотни горит кафе (фото)

В Одессе на ул. Небесной сотни горит кафе (фото)

Еще один масштабный пожар вспыхнул сегодня, 10 декабря, в Киевском районе Одессы по ул. Небесной сотни. На месте работают спасатели и пожарная техника.

Как сообщает корреспондент «Одесской жизни», прямо сейчас на Небесной Сотне тушат масштабный пожар. Предварительно, горит кафе.

пожар

На месте работает пожарная техника, а также подъехал автомобиль аварийной газовой службы.

Информация от официальных служб пока не поступало. «Одесская жизнь» следит за ситуацией.

Утром 10 декабря на пляже Аркадия сгорело неработающее заведение отдыха. На месте  пожара спасатели обнаружили погибшего мужчину.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua