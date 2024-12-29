Новости Одессы и Одесской области

В центре Одессы горел магазин, а в Одесском районе – жилой дом

В центре Одессы горел магазин, а в Одесском районе – жилой дом

За прошелшие сутки в Одессе и области зарегистрировано два масштабных пожара, сообщает областное управление ГСЧС.

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По информации одесских спасателей, накануне утром в Одессе на улице Софиевской горел магазин.

На пожаре пострадал охранник 1998 года рождения, который пытался потушить возгорание самостоятельно. Впрочем, после оказания медицинской помощи от госпитализации мужчина отказался.

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В тот же день в поселке Великодолинское Одесского района загорелся одноэтажный жилой дом.

Во время тушения пожара спасен пострадавший хозяин, 1935 года рождения – его госпитализировали.

Причины обоих пожаров и сумма ущерба устанавливаются.

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