У центрі Одеси горів магазин, а в Одеському районі – житловий будинок

Минулої доби в Одесі та області зареєстровано дві масштабні пожежі, повідомляє обласне управління ДСНС.
За інформацією одеських рятувальників, напередодні вранці в Одесі на Софіївській вулиці горів магазин.
На пожежі постраждав охоронець 1998 року народження, який намагався загасити спалах самостійно. Проте після надання медичної допомоги від госпіталізації чоловік відмовився.
Ще на тему: В історичному центрі Одеси від вогню врятували житловий будинок (фото)
Того ж дня у селищі Великодолинське Одеського району спалахнув одноповерховий житловий будинок.
Під час гасіння пожежі врятовано постраждалого господаря, 1935 року народження – його госпіталізували.
Причини обох пожеж та сума збитків встановлюються.
Читайте також:
- В Одесі знову сталася пожежа на Троїцькій (фото, відео);
- В Одесі на Небесній сотні горіло кафе (фото, відео);
- На пляжі в Аркадії згорів черговий заклад: є загиблий (фото).
Фото ілюстративне