Новини Одеси та Одеської області

У центрі Одеси горів магазин, а в Одеському районі – житловий будинок

У центрі Одеси горів магазин, а в Одеському районі – житловий будинок

Минулої доби в Одесі та області зареєстровано дві масштабні пожежі, повідомляє обласне управління ДСНС.

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За інформацією одеських рятувальників, напередодні вранці в Одесі на Софіївській вулиці горів магазин.

На пожежі постраждав охоронець 1998 року народження, який намагався загасити спалах самостійно. Проте після надання медичної допомоги від госпіталізації чоловік відмовився.

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Того ж дня у селищі Великодолинське Одеського району спалахнув одноповерховий житловий будинок.

Під час гасіння пожежі врятовано постраждалого господаря, 1935 року народження – його госпіталізували.

Причини обох пожеж та сума збитків встановлюються.

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