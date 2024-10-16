В больницах Одесской области устанавливают резервные котельные

На территории Измаильской городской центральной больницы в сжатые сроки была построена резервная котельная на твердом топливе. На ней утановлены два котла мощность 500 кВт.

В случае чрезвычайных ситуаций централизованное теплоснабжение автоматически переключится на резервное. К началу отопительного сезона на объекте был проведен контрольный запуск.

Читайте также: Отопительный сезон уже на подходе: как Одесса готовится к холодам и блэкаутам

А вчера, 15 октября, начались работы по строительству резервной котельной для Болградская центральной районной больницы.

Как сообщили в Болградской районной госадминистрации, на новой котельной установят 2 котла по 400 кВт на пеллетах.

Данная программа реализуется благодаря сотрудничеству правительства Германии, Всемирной организации здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения Украины в регионах, которые больше всего страдают от боевых действий.

Целью масштабной инициативы является повышение устойчивости и эффективности учреждений здравоохранения путем установки современных систем отопления. Благодаря этому удастся обеспечить бесперебойное предоставление медицинских услуг во время зимы и возможных отключений электроэнергии.

Читайте также:

Фото — издание «Топор», «Південь сьогодні», Болградская РГА.