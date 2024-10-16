В больницах Одесской области устанавливают резервные котельные, которые будут работать на твердом топливе. Первая альтернативная котельная появилась в Измаильской центральной больнице, строительство второй — стартовало в районной больнице Болграда.
На территории Измаильской городской центральной больницы в сжатые сроки была построена резервная котельная на твердом топливе. На ней утановлены два котла мощность 500 кВт.
В случае чрезвычайных ситуаций централизованное теплоснабжение автоматически переключится на резервное. К началу отопительного сезона на объекте был проведен контрольный запуск.
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А вчера, 15 октября, начались работы по строительству резервной котельной для Болградская центральной районной больницы.
Как сообщили в Болградской районной госадминистрации, на новой котельной установят 2 котла по 400 кВт на пеллетах.
Данная программа реализуется благодаря сотрудничеству правительства Германии, Всемирной организации здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения Украины в регионах, которые больше всего страдают от боевых действий.
Целью масштабной инициативы является повышение устойчивости и эффективности учреждений здравоохранения путем установки современных систем отопления. Благодаря этому удастся обеспечить бесперебойное предоставление медицинских услуг во время зимы и возможных отключений электроэнергии.
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Фото — издание «Топор», «Південь сьогодні», Болградская РГА.