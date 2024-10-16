У лікарнях Одеської області встановлюють резервні котельні

На території Ізмаїльської міської центральної лікарні в стислі терміни було побудовано резервну котельню на твердому паливі. На ній встановлено два котли потужністю 500 кВт.

У разі надзвичайних ситуацій централізоване теплопостачання автоматично переключиться на резервне. До початку опалювального сезону на об’єкті було проведено контрольний запуск.

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А вчора, 15 жовтня, почалися роботи з будівництва резервної котельні для Болградської центральної районної лікарні.

Як повідомили в Болградській районній держадміністрації, на новій котельні встановлять 2 котли по 400 кВт на пелетах.

Ця програма реалізується завдяки співпраці уряду Німеччини, Всесвітньої організації охорони здоров’я спільно з Міністерством охорони здоров’я України в регіонах, які найбільше потерпають від бойових дій.

Метою масштабної ініціативи є підвищення стійкості та ефективності закладів охорони здоров’я шляхом встановлення сучасних систем опалення. Завдяки цьому вдасться забезпечити безперебійне надання медичних послуг під час зими та можливих відключень електроенергії.

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Фото – видання “Топор”, “Південь сьогодні”, Болградська РДА.