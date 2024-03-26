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Вместо Пушкина «Жемчужина Ялпуга»: в Болграде выбирают новое название местной достопримечательности

Вместо Пушкина «Жемчужина Ялпуга»: в Болграде выбирают новое название местной достопримечательности

В Болграде Одесской области вынесли на общественное обсуждение вопрос переименования городского парка имени Пушкина, который находится на живописном берегу озера Ялпуг и является одной из главных достопримечательностей города. Среди предложенных названий — «Жемчужина Ялпуга» и «Бархатные закаты солнца».

Во исполнение Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» в Болграде продолжается принятие предложений по вопросу переименования объекта природно-заповедного фонда, парка-памятника садово-паркового искусства местного значения «Парк им. А.С. Пушкина».

Об этом сообщает Болградский горсовета в facebook .

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О проведении общественного обсуждения по переименованию парка Болградский городской совет объявил 14 марта. За это время от местных жителей поступили некоторые предложения, среди которых:

  • «Жемчужина Ялпуга»,
  • Государственный общественный парк на берегу озера Ялпуг,
  • парк «Бархатные закаты солнца».

В соцсетях также обсуждаются другие названия.

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Однако, отмечают в горсовете, для того, чтобы рассмотреть их на общественных слушаниях, которые запланированы на 5 апреля этого года, нужно соблюсти порядок предоставления предложений. А именно, оставить предложенный вариант в виде письма в Болградский горсовет или отдел градостроительства и архитектуры, строительства, ЖКХ и ГАСК Болградского горсовета.

Жители Болградской громады, которые находятся за ее пределами и не имеют возможности лично оставить письмо, могут подавать свои предложения на электронный или почтовый адрес городского совета.

Напомним, в Измаиле выпилили Пушкина: символически и буквально

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Редакция ПРОФИЛЬ
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