Замість Пушкіна “Перлина Ялпуга”: у Болграді обирають нову назву місцевої пам’ятки

На виконання Закону України “Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії” в Болграді триває прийняття пропозицій щодо перейменування об’єкта природно-заповідного фонду, парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення “Парк ім. О.С. Пушкіна”.

Про це повідомляє Болградська міськрада у facebook.

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Про проведення громадського обговорення щодо перейменування парку Болградська міська рада оголосила 14 березня. За цей час від місцевих жителів надійшли деякі пропозиції, серед яких:

“Перлина Ялпуга”,

Державний громадський парк на березі озера Ялпуг,

парк “Оксамитові заходи сонця”.

У соцмережах також обговорюються інші назви.

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Однак, наголошують у міськраді, для того, щоб розглянути їх на громадських слуханнях, що заплановані на 5 квітня цього року, потрібно дотриматися порядку надання пропозицій. А саме, залишити запропонований варіант у вигляді листа до Болградської міськради або відділу містобудування та архітектури, будівництва, ЖКГ та ДАБК Болградської міськради.

Мешканці Болградської громади, які перебувають за її межами та не мають змоги особисто залишити лист, можуть подавати свої пропозиції на електронну або поштову адресу міської ради.

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