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В Одесской области выпилили Пушкина: символически и буквально (фоторепортаж)

В Одесской области выпилили Пушкина: символически и буквально (фоторепортаж)

В городе Измаил продолжают избавляться от знаков российской имперскости. Сначала там демонтировали памятник полководцу Суворову, а теперь город очистили от поэта Пушкина .

Такое решение приняли депутаты местного городского совета.

Избавление от Пушкина прошло как в смысловом поле (переименовали улицу и сквер его имени), так и на физическом уровне (из ограды сквера вырезали вмонтированные в нее профили поэта).

Теперь у сквера будет новое название — Литературный, а у улицы – Торговая.

При этом у сквера была оригинальная ограда – в каждую ее секцию был вписан профиль Пушкина (установлена в 2017 году). После смены названия профили из ограды вырезали.

Ранее в Измаиле убрали с главной улицы города памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Переименования улиц и других топонимических объектов, демонтаж и перенос памятников проходят в Украине в связи с компанией по дерусификации и декоммунизации страны.

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Фото: ЮГ.TODAY

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Редакция ПРОФИЛЬ

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