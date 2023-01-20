В Одесской области выпилили Пушкина: символически и буквально (фоторепортаж)

В городе Измаил продолжают избавляться от знаков российской имперскости. Сначала там демонтировали памятник полководцу Суворову, а теперь город очистили от поэта Пушкина .

Такое решение приняли депутаты местного городского совета.

Избавление от Пушкина прошло как в смысловом поле (переименовали улицу и сквер его имени), так и на физическом уровне (из ограды сквера вырезали вмонтированные в нее профили поэта).

Теперь у сквера будет новое название — Литературный, а у улицы – Торговая.

При этом у сквера была оригинальная ограда – в каждую ее секцию был вписан профиль Пушкина (установлена в 2017 году). После смены названия профили из ограды вырезали.

Ранее в Измаиле убрали с главной улицы города памятник российскому полководцу Александру Суворову.

Переименования улиц и других топонимических объектов, демонтаж и перенос памятников проходят в Украине в связи с компанией по дерусификации и декоммунизации страны.

Читайте также: Город из Одесской области вошел в десятку самых привлекательных

Фото: ЮГ.TODAY