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Новости Одессы и Одесской области

ЕС выделит более 9 млн грн на реставрацию памятника архитектуры в Одесской области

ЕС выделит более 9 млн грн на реставрацию памятника архитектуры в Одесской области

В Болграде планируют восстановить памятник архитектуры местного значения «Летний павильон» («Дом Малевинского»). Он расположен в городском парке им. Пушкина и сейчас находится в плачевном состоянии.

Как сообщает местное издание Bessarabia.ua, реставрировать его будут в рамках  международного проекта «Развитие и продвижение общего наследия». Это проект, в котором принимают участие города Болград (Украина), Генерал Тошево (Республика Болгария) и Мурфатлар (Румыния). Основная часть финансируется Евросоюзом, а общая стоимость составляет 1 миллион 147 тысяч евро. На эти средства будут реализовать культурные начинания в трех городах-участниках.

А в Болграде появилась возможность реализовать проект стоимостью около 374 тысяч евро (более 10 миллионов гривен). Большую часть финансирования – 92% выделяет Евросоюз. Софинансирование из городского бюджета Болграда  составляет 8% (около 1 миллиона гривен).

Планируется восстановить здание «Дома Малевинского» и обустроить прилегающую территорию. На первом этаже воссоздадут комнату-музей подполковника-инженера Сергея Николаевича Малевинского, который  был первым градоначальником Болграда (до 1839 года).

Именно по проекту Малевинского в 1822-1825 годах был построен этот дом, который являлся летней резиденцией основателя города, главного попечителя и председателя Попечительского комитета об иностранных поселенцах южного края генерала И. Н. Инзова.

На втором этаже здания планируют расположить помещение для работы мониторинговой группы, которая будет заниматься изучением экологического состояния города, побережья и озера Ялпуг.

Восстановление летнего павильона – только одна часть проекта. Предполагается также создать в Болграде городской туристический центр, который войдет в базы данных Евросоюза, обозначив для иностранных туристов Болград как туристический центр. 

С Болгарией также идут переговоры по разработке в будущем проекта восстановления парка им. Пушкина в Болграде.

Фото: Вessarabia.ua

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