Из Запорожья в Русе: как украинские музыканты нашли новый дом в оперном театре Болгарии

Болгарский с украинским акцентом

О музыкантах из Запорожья, которые выступали и на одесских сценах, мне рассказала корреспондент Болгарского национального радио Ася Пенчева. А я пересказываю вам.

Русе — это город, который находится на Дунае и граничит с Румынией.

После февраля 2022 года он стал одной из входных дверей для тысяч украинцев, которые искали спасения от войны. Многие из них просто проехали через Болгарию. Кто-то направился в другие города и страны, а часть остались здесь.

В государственной опере в Русе сегодня шестеро музыкантов разговаривают на болгарском языке с украинским акцентом, поскольку украинский язык является их родным. Среди них — Филипп Паженов и Марина Хохлова.

В первый рабочий день началась война

Эта влюбленная пара — виолончелисты, которые гастролировали в разных странах. Некоторое время Филипп работал виолончелистом и в Одесской филармонии. Но потом решил вернуться в родное Запорожье. Там он принял участие в конкурсе на дирижера Государственного драматического театра и победил, получив желаемую должность. Поэтому Филипп и Марина решили обосноваться в Запорожье и работать вместе. Он как дирижер, она как виолончелистка. Кроме того, Филипп планировал начать обучение в аспирантуре в Одессе и дальше развивать свои музыкальные способности и в будущем обучать студентов.

Но в их первый рабочий день началась война. И все планы провалились.

— В шесть утра к нам зашла расплаканная мама и сказала: «Началось». Страна погрузилась в хаос. Повсюду на улицах были танки. Комендантский час. Ракеты, тревоги. Жизнь, как у всех украинцев, начала течь не по дням, а по минутам. Мы не были уверены, что будет через час, — вспоминает Марина.

Выбирали страну по ощущениям

Пытаясь понять, что делать дальше, как и на что жить, где работать, музыканты начали искать работу в Европе.

В конце концов они выбрали Болгарию. Во-первых, потому что она ближе к родной стране, а еще потому, что, по их ощущениям, украинский и болгарский народы очень близки, а языки похожи.

Филипп написал письмо господину Пламену Бейкову, директору государственной оперы Русе. Тот немедленно ответил и сказал, что подготовит для них места, но они должны сдать экзамен. Для опытных музыкантов это не стало проблемой, и они уехали из Запорожья.

В мае 2022 года 30-летние Филипп Паженов и Марина Хохлова прибыли в Русе и вскоре вошли в состав музыкальной группы одной из старейших опер Болгарии.

Здесь молодые люди на практике убеждаются, что болгары очень переживают за украинцев, не поддерживают страшную войну и чистосердечно пытаются помочь. Филипп с Мариной пытаются адаптироваться, изучают болгарский язык и качественно выполняют свои профессиональные обязанности.

Свадьба будет, когда закончится война

Музыка в жизни Филиппа и Марины оказывается спасительной не только как профессия, но и как мир, в котором живут гармония и любовь.

— Музыка лечит. Музыка заживляет наши раны. Когда началась война, музыка начала звучать по-другому. До войны в Украине мы играли и переживали определенные эмоции, мысли. И сейчас я, как украинец, пока играю, думаю о том, что происходит на моей родине. Поэтому и музыка совсем другая. Мне очень нравится, что в Болгарии люди с удовольствием ходят на классические концерты. Мне также нравится, что власти прилагают усилия для поддержки культуры. Правительства должны делать именно это. Вкладывать в культуру, чтобы не было войны, — поделился Филипп.

Пока идет война, Филипп и Марина будут оставаться в Русе. Они каждый раз выражают глубокую и сердечную благодарность руководителю оперы Пламену Бейкову и коллегам по оркестру, которые приняли их в свое сообщество.

Недавно зрители в зале заметили, что у виолончели Марины стоит маленький букет из белых цветов.

— Эти цветы я получила с предложением руки и сердца от Филиппа, — говорит Марина, — и добавляет, что свадьба будет, когда закончится война, и она обязательно будет в Украине.