Ключевые моменты:

  • Новую систему фильтрации и очистки официально запустили в поселке Соборное Бессарабской громады.
  • Станцию намеренно разместили в здании местной амбулатории, чтобы жителям и проезжающим автомобилистам было удобно набирать воду.
  • Проект реализовали при поддержке немецко-украинского фонда Ukrainian Future Hilfe-Verein и Одесской ОВА.

Чистая вода для каждого: как работает новая станция

Качественная питьевая вода – давняя проблема для многих населенных пунктов юга Одесской области. В Соборном этот вопрос удалось закрыть в июне: высокотехнологичную систему очистки монтировали в течение месяца, а на днях состоялось ее торжественное открытие.

Відкриття станції та бювету очищеної води

В открытии объекта приняли участие представители всех сторон, причастных к проекту: вице-президент немецко-украинской ассоциации Ukrainian Future Hilfe-Verein Анна Прайме-Косач, советник главы Одесской ОВА Юрий Дегас, заместители Бессарабского поселкового головы Алексей Судак и Елена Силоч, а также местный староста Сергей Сиваев.

В селе Соборное Бессарабской громады успешно решили одну из главных проблем региона — дефицит качественной питьевой воды

Почему выбрали именно эту локацию

При планировании проекта организаторы сделали упор на максимальную доступность. Комплекс очистки оборудовали в помещении местной амбулатории семейной медицины.

Нову систему фільтрації та очищення офіційно запустили в селі Соборне Бессарабської громади

У такого решения сразу два плюса:

  • жители Соборного могут совместить поход за водой с визитом к врачу или аптеку;
  • амбулатория расположена прямо у оживленной автомагистрали, поэтому набрать чистой воды в дорогу теперь могут и транзитные путешественники.

Реализация этой важной для здоровья громады инициативы стала возможной благодаря финансированию благотворительного фонда Ukrainian Future Ніlfe-Verein и организационному содействию со стороны Одесской областной военной администрации.

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