Ключевые моменты:
- Новую систему фильтрации и очистки официально запустили в поселке Соборное Бессарабской громады.
- Станцию намеренно разместили в здании местной амбулатории, чтобы жителям и проезжающим автомобилистам было удобно набирать воду.
- Проект реализовали при поддержке немецко-украинского фонда Ukrainian Future Hilfe-Verein и Одесской ОВА.
Чистая вода для каждого: как работает новая станция
Качественная питьевая вода – давняя проблема для многих населенных пунктов юга Одесской области. В Соборном этот вопрос удалось закрыть в июне: высокотехнологичную систему очистки монтировали в течение месяца, а на днях состоялось ее торжественное открытие.
В открытии объекта приняли участие представители всех сторон, причастных к проекту: вице-президент немецко-украинской ассоциации Ukrainian Future Hilfe-Verein Анна Прайме-Косач, советник главы Одесской ОВА Юрий Дегас, заместители Бессарабского поселкового головы Алексей Судак и Елена Силоч, а также местный староста Сергей Сиваев.
Почему выбрали именно эту локацию
При планировании проекта организаторы сделали упор на максимальную доступность. Комплекс очистки оборудовали в помещении местной амбулатории семейной медицины.
У такого решения сразу два плюса:
- жители Соборного могут совместить поход за водой с визитом к врачу или аптеку;
- амбулатория расположена прямо у оживленной автомагистрали, поэтому набрать чистой воды в дорогу теперь могут и транзитные путешественники.
Реализация этой важной для здоровья громады инициативы стала возможной благодаря финансированию благотворительного фонда Ukrainian Future Ніlfe-Verein и организационному содействию со стороны Одесской областной военной администрации.
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