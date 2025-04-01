До войны в Соборном проживало 4000 человек, сейчас примерно 3500. Больше всего из Соборного выехало людей в 1995 году, когда была расформирована воинская часть — в ней служило большое количество жителей.

Здесь работает крупный комбинат хлебопродуктов с элеватором и еще два элеватора частных предпринимателей. И главное, с 2022 года в Соборном была восстановлена железная дорога сообщением Березино — Бесарабяска, которая не работала с 1997 года. Сейчас по ней перевозят грузы с юга Одесской области в Молдову и дальше. Когда-то по этой дороге ходили и пассажирские поезда, поэтому соборненцы надеются, что после войны возобновится и их движение.

Кирха с колоколом, который никогда не снимали

Основали поселок немцы-колонисты. При въезде в Соборное об этом напоминает кирха, построенная в 1897 году. В советское время она была законсервирована, в 1972 году в ней открыли Дом культуры, а в 1997-м здесь произошел большой пожар. Выгорело все внутри, однако само здание выстояло. Десять лет назад, при финансовой поддержке бессарабских немцев, здание привели в порядок, демонтировали колокол, который, кстати, никогда не снимали, отреставрировали его. Рядом с кирхой установили мемориальную плиту в знак уважения к основателям поселка.

Соборненцы — очень свободолюбивые и всегда отстаивают свое мнение. Например, когда в поселке разбирали железную дорогу, люди, сидя на рельсах, бастовали против ее уничтожения. Когда встал вопрос о переименовании, они также устраивали акции протеста, даже судились с институтом национальной памяти. Однако, когда вопрос был решен окончательно, они решили назвать поселок Соборным — от таинства соборования, которое в православных, католических церквях по правилам осуществляется семью священниками и в котором принимают участие одновременно все верующие, совершающие вместе соборную молитву.

О том, как живет Соборное во время войны, рассказывают сами жители поселка.

Порядок должен быть не только на Пасху

Сергей Сиваев

Сергей Сиваев, староста Соборненского старостинского округа:

— За последние десять лет Соборное похорошело. Мы ликвидировали стихийные свалки, благоустроили парк, где установили фонтан, разбили сквер по дороге к железнодорожному вокзалу и новую парковую зону на «хуторе» — в микрорайоне на окраине поселка, выложили плиткой тротуары, провели газификацию и модернизировали 70 километров водосети, установили на каждой большой улице детские площадки и т. п. Конечно, во время войны строительные работы мы прекратили.

Сейчас продолжается месячник по наведению порядка перед Пасхой. Однако многое зависит от людей. Хотелось бы, чтобы поселок был чистым, цветущим не только на Пасху, а всегда.

Военная служба — в крови

Когда-то здесь располагалась большая военная часть. Уже более двадцати лет ее нет, но здесь выросло не одно поколение военных, есть много военных пенсионеров. И у здешних мужчин настоящий стальной характер. Вероятно поэтому во время войны именно из Соборного в Бессарабской громаде защищать страну пошло больше всего защитников.

Сегодня около ста уроженцев поселка воюют. К сожалению, есть и погибшие, среди них сын и отец Халиковы, есть пропавшие без вести, пленные. Война коснулась каждой семьи, поэтому здесь стараются, чем могут, помочь военным. Проводят благотворительные ярмарки, собирают средства, волонтерят. Кстати, основатель Благотворительного фонда «Южный берег» в Одессе Денис Карташов родом из Соборного, он много помогает родному поселку.

Дорин пункт несокрушимости

Во время войны многие семьи оказались в трудном положении. Чтобы помочь людям, гуманитарную продовольственную помощь оказывает местный волонтер Николай Атанасов.

волонтер Дора Терзи

С начала войны помогает защитникам Дора Терзи, сын которой сейчас на фронте. Ее дом превратился в пункт несокрушимости. Дора объединила неравнодушных людей, и вместе они отправляют на передовую и в госпитали вещи первой необходимости, одеяла, гигиенические средства, теплые вещи, домашнюю выпечку, консервацию. За последние два месяца были отправлены посылки на Харьков, Днепр, Сумы, Краматорск, Запорожье.

Благодаря финансовой помощи от жителей было закуплено мясо, из которого сделали тушенку, копчености. Волонтерский клуб Доры Терзи постоянно получает благодарности от военных. И каждый день Дора ждет возвращения сына домой.

Культура без дома культуры

После пожара, уничтожившего Дом культуры, новый здесь пока не появился. Но это не означает, что соборненцы остались без культурной жизни. Все праздники они проводят на площадке в парке, где установлена сцена. Во время войны это благотворительные ярмарки, патриотические мероприятия.

Руководит отделом культуры в Соборном Елена Лямкина:

— У нас есть замечательный вокальный коллектив взрослых «Звезда пылает». На втором этаже старостата нам выделили помещение, где проводим репетиции детского вокального ансамбля «Мереживо». Художественный руководитель клуба Ольга Унтилова, она же и библиотекарь, устраивает мастер-классы по прикладному искусству. Также работает кружок по пластилинографии, дети посещают творческие мастерские. Конечно, из-за отсутствия дома культуры многие соборненцы не вовлечены в культурную жизнь. Особенно молодежь. Это в городе молодым людям есть где отдыхать, у нас такого места нет, — рассказывает Елена. — Но надеюсь, что после войны наконец появится дом культуры.

Садик есть, но не для всех

Почти три года в Соборном не работал детсад, сначала из-за ковида, потом из-за отсутствия укрытия. В сентябре прошлого года садик переехал в бывшее школьное здание, находящееся рядом со школьным укрытием.

Для приспособления его под садик сделали канализацию, подвели воду, оборудовали кухню. И садик наконец смог принять детишек, пока, правда, тех мам, которые работают. Новый детсад в Соборном, который мог бы принять всех детей, из-за нехватки средств так и не был достроен — остались внутренние работы. Хотя жителям он очень нужен — сегодня в очереди в детсад почти 80 малышей. Поэтому работающие родители вынуждены возить детей в садики в Бессарабское.

Лицей гордится учениками

Соборненский лицей — один из лучших в Бессарабской громаде. Вместе с директором Дмитрием Сметаной мы спускаемся в укрытие, построенное уже во время войны.

— Укрытие рассчитано на 180 детей, а у нас учатся 314 учеников, плюс детсад на 41 ребенка, поэтому мы сделали две смены. Все ученики питаются бесплатно. В лицее работает профессиональный коллектив, но нам очень не хватает молодых педагогов.

Наши дети, которыми мы очень гордимся, — победители всеукраинских, областных, районных конкурсов. Горды мы и своими выпускниками — героями сегодняшней войны, — рассказал Дмитрий Сметана.

Врач должен быть предан делу

Виктор Данарацкий

Уже девять лет в Соборненской амбулатории врачом семейной медицины работает Виктор Данарацкий.

— Мой стаж — 30 лет. Переехал я сюда из Днепра. Привлекло собственное жилье — мне предоставили квартиру в бывшем военном городке. Сначала составил контракт на три года, потом продлил его еще на пять. Квартиру уже приватизировал.

Сейчас все зависит от семейного врача, поэтому главное, чтобы он был предан своему делу, — уверен Виктор Данарацкий.

Медсестрой здесь работает Наталья Попова. Она занимается маленьким детишками — сейчас в Соборном 17 младенцев. Также она делает анализы в лаборатории вместе с коллегой Ольгой Симаченко, проводит вакцинацию и работает в дневном стационаре.

«Бессарабская паляница» — бренд Соборного

Пять лет назад семья Семенко открыла в Соборном мини-пекарню «Бессарабская паляница».

Сегодня пекарня выпекает более ста видов хлебобулочных и кондитерских изделий. Самые любимые у покупателей — хлеб с тыквенными семечками, ореховый, гречневый, а также маффин с шоколадом, круассаны. Продукцию развозят по торговым точкам бывшего Тарутинского района. При пекарне работает фирменный магазин «Бессарабская паляница». Такой же есть и в Бессарабском.

— Пекарня работает в две смены. Пекари у нас мужчины — Иван Балтажи и Степан Балтак. Остальную работу делают женщины. Цены умеренные. Людям нравится наша продукция, от покупателей нет отбоя. На Пасху мы печем разнообразные куличи, панетоне, пасхальный венок, рулеты. Через неделю уже начнутся самые горячие дни для нашего коллектива, ведь надо и обычную продукцию испечь, и праздничную, — рассказывает Инна Писарогло, продавщица «Бессарабской паляницы».

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