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В Белгороде-Днестровском посмертно наградили орденами «За мужество» гранатометчика и боевого медика

В Белгороде-Днестровском посмертно наградили орденами «За мужество» гранатометчика и боевого медика

В Белгороде-Днестровском родным военнослужащих, которые отдали свою жизнь в войне с российскими захватчиками, вручили государственные награды.

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга Указом Президента Украины орденами «За мужество» III степени (посмертно) награждены солдат Сорокин Николай Александрович и боевой медик Николаев Иван Владимирович.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровской райгосадминистрации.

награждение

Сорокин Николай Александрович родился 23 марта 1986 года в г. Кременная Луганской области. Там окончил среднюю школу. После окончания школы продолжил обучение в Рубежанском техникуме.

Получив повестку из военкомата, не колеблясь, стал на защиту родной страны, выполнял свой служебный и гражданский долг. 14 апреля 2022 года стал на учет в Сергеевской громаде как ВПЛ.

29 мая 2023 солдат-гранатометчик мотопехотного батальона возле населенного пункта Берестовое Бахмутского района Донецкой области Николай Сорокин получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью.

В горе остались мать, жена и двое дочерей.

награждение

Николаев Иван Владимирович родился в селе Андреевка. После окончания школы поступил в Измаильское медицинское училище. С началом войны взял в руки оружие, чтобы защитить родную землю.

Боевой медик механизированного батальона погиб 12 ноября 2022 года в Баштанском районе Николаевской области. У воина осталась семья — жена, сын и дочь.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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