Защитник из Одесской области награжден орденом «За мужество» посмертно

Защитник Украины из Одесской области, военнослужащий 14-й радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого Воздушных Сил ВСУ Анатолий Диденко в соответствии с Указом Президента Украины награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно).
Об этом сообщили в Килийской городской территориальной громаде.
Анатолий Диденко погиб 19 октября 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Крынки, Херсонской области. 27 сентября того года ему исполнилось 30 лет.
Высокую государственную награду вручил матери погибшего защитника председатель Измаильской районной военной администрации Родион Абашев вместе с Килийским городским головой Вячеславом Чернявским.
Читайте также: Молодой защитник из Одесской области погиб на горячем направлении фронта
«Светлая память всем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу. Герои не погибают.
Искренняя благодарность поклонение, вечная память каждому военному, погибшему за независимость нашей страны. Их имена навсегда останутся в нашей памяти, а затем будут отчеканены на страницах истории Украины.
Они стали настоящими воинами света, которые боролись за высокие ценности – свободу и справедливость.
Вечная память Герою!»,
– говорится в сообщении громады.
Ранее в Килийской громаде простились с военнослужащим Романом Чумаченко, который погиб во время боевого выезда на территории Николаевской области.