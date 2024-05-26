Защитник из Одесской области награжден орденом «За мужество» посмертно

Боевому медику из Одесской области присвоено звание Герой Украины Президент Владимир Зеленский присвоил звание «Герой Украины» морскому пехотинцу Павлу Малофеенко. Наш земляк погиб зимой 2023 года в Донецкой области. Ему навсегда останется 25. ПОДРОБНЕЕ

Пограничник из Одесской области получил почетную награду от президента За мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, пограничник из Измаила с позывным «Малый» награжден медалью «За воинскую службу Украине». Воин сдержал врага со своим подразделением, чтобы обеспечить эвакуацию раненых. ПОДРОБНЕЕ

Одесские изобретатели «плаща-невидимки» получили высокие госнаграды За создание «плаща-невидимки» для украинских военных профессор кафедры Государственного университета интеллектуальных технологий и связи Константин Федорович Боряк и его сын — разработчик военного снаряжения Максим Константинович Боряк награждены орденами «За заслуги» III степени. ПОДРОБНЕЕ

Два года в оккупации: как все начиналось, расскажет «20 дней в Мариуполе» — фильм-победитель кинопремии «Оскар» Два года назад — 20 мая 2022 года, последние защитники Мариуполя вышли с территории завода «Азовсталь». С тех пор город находится во временной оккупации. Что происходило в городе во время осады, как выживали люди под бесконечными обстрелами можно узнать из документального фильма «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова. Фильм получил награду на кинопремии «Оскар-2024», которая стала первой для украинских киноделов. ПОДРОБНЕЕ