Под Бахмутом погиб житель Одесской области

29 мая 2023 года в борьбе за независимость Украины отдал свою жизнь житель поселка Сергеевка Белгород-Днестровского района Сорокин Николай Александрович. Об этом сообщает пресс-служба Белгород-Днестровской районной военной администрации.

Николаю Сорокину было 37 лет. В ходе продолжительного боя с российскими захватчиками в населенном пункте Берестово, Бахмутского района, Донецкой области Николай Сорокин получил тяжелые ранения несовместимые с жизнью.

Прощание с погибшим защитником состоится 2 июня в 11:00 в поселке Сергеевка по улице Гагарина (местный храм).

Напомним, что девять семей погибших защитников Украины в Одесской области получили награды.

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Фото: Белгород-Днестровская РВА