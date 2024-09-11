У Білгороді-Дністровському посмертно нагородили орденами «За мужність» гранатометника і бойового медика

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку Указом Президента України орденами «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагороджено солдата Сорокіна Миколу Олександровича та бойового медика Миколаєва Івана Володимировича.

Про це повідомили в Білгород-Дністровській райдержадміністрації.

Сорокін Микола Олександрович народився 23 березня 1986 року в м. Кремінна Луганської області. Там закінчив середню школу. Після закінчення школи продовжив навчання в Рубіжанському технікумі.

Отримавши повістку з військкомату, не вагаючись, став на захист рідної країни, виконував свій службовий і громадянський обов’язок. 14 квітня 2022 року став на облік у Сергіївській громаді як ВПО.

29 травня 2023 року солдат-гранатометник мотопіхотного батальйону біля населеного пункту Берестове Бахмутського району Донецької області Микола Сорокін зазнав важких поранень, несумісних із життям.

У горі залишилися мати, дружина та двоє доньок.

Миколаєв Іван Володимирович народився в селі Андріївка. Після закінчення школи вступив до Ізмаїльського медичного училища. З початком війни взяв до рук зброю, щоб захистити рідну землю.

Бойовий медик механізованого батальйону загинув 12 листопада 2022 року в Баштанському районі Миколаївської області. У воїна залишилася сім’я – дружина, син і донька.

Читайте також: Рятував поранених воїнів: одеського хірурга посмертно нагородили почесним орденом