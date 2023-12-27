В аварійному будинку на Болгарській відновлено фасад (фото)

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Внаслідок негоди в ніч із 30 листопада на 1 грудня стався раптовий обвал фронтону стіни заднього фасаду на рівні горищного простору всередині дворового флігеля будинку на вул. Болгарська, 18.

2 грудня під час комісійного обстеження за участю представників Департаменту міського господарства, Хаджибейської районної адміністрації, КП «ЖКС «Хмельницький» та спеціалістів Одеської державної академії будівництва та архітектури було ухвалено рішення про проведення невідкладних консерваційних робіт.

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15 грудня було укладено договір із підрядною організацією, яка виконала ці роботи.

Підрядник розібрав кам’яну кладку із зруйнованих ділянок стін та відновив стіну вапняним каменем. Зруйновану частину горища відновили за допомогою дерев’яної конструкції та плит OSB. Було відновлено частину зруйнованої покрівлі.

Нагадаємо, на Базарній, 93 знесуть пам’ятник архітектури, який постраждав від ударної хвилі під час ракетної атаки, а 27 жовтня внаслідок негоди звалилася стіна. У будинку мешкало п’ять сімей.