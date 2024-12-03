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В Арцизі готують до відкриття Алею Героїв (фото)

В Арцизі готують до відкриття Алею Героїв (фото)

В Арцизі облаштовують Алею Героїв у пам’ять про земляків, які загинули за свободу і незалежність України. Урочисте відкриття планують у січні.

Про це повідомив голова Арцизької громади Болградського району Сергій Парпуланський.

«На жаль, війна триває, і наша громада вже втратила 49 своїх синів. У громаді має бути місце, де образи наших героїв назавжди нагадуватимуть про їхню незламність і про нашу пам’ять – про воїнів, які загинули, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України», – каже голова громади.

Під час вибору місця для розміщення меморіалу зупинилися на правому крилі Соборної площі.

Алея героїв в Арцизі

А фінансуватиме роботи місцеве комунальне підприємство «Благоустрій», якому вдалося зекономити бюджетні кошти.

«Усі роботи зі створення, встановлення та благоустрою Алеї Героїв підприємство виконує самостійно», – зауважив Сергій Парпуланський.

Наразі облаштування Алеї на честь наших Захисників триває:

Алея героїв в Арцизі
Алея героїв в Арцизі
Алея героїв в Арцизі

Нагадаємо, в Одесі першу Алею героїв відкрили 29 серпня 2024 року в парку Шевченка. А в Чорноморську Алею відкрили 1 жовтня 2024 року, вона розташована в Приморському парку.

 

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