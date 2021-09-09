Уже вторая авиакомпания стала летать из Одессы в Рим

Вслед за ирландской Ryanair открыл авиарейс в столицу Италии венгерский лоукостер Wizz Air.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского аэропорта.

В сообщении сказано: С сегодняшнего дня рейсы в Рим возобновлены на крыльях Wizz Air! Когда? Дважды в неделю, каждую среду и воскресение

Билеты в продаже на официальном сайте авиакомпании Wizz Air

Летать на маршруте будет новый самолет Airbus A321 NG

Ранее аналогичный рейс между Одессой и Римом открыл другой авиаперевозчик, ирландская авиакомпания Ryanair.

Полтора года назад оба бюджетных перевозчика прекратили летать в Одессу из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Теперь же Одесский аэропорт наверстал прежний пассажиропоток и продолжает его увеличивать.

Возвращаются старые рейсы и появляются новые.

Способствуют этому и новшества: новая взлетно-посадочная полоса и телетрапы.

Так, 16 июля, в Одесском международном аэропорту состоялось торжественное открытие новой взлетно-посадочной полосы.

Тогда же появилась новость, что Одесский аэропорт оснащают телетрапами. По ним попасть в самолет можно будет из здания аэровокзала прямо в самолет. Но, помимо удобства, у одесских телетрапов есть и другие особенности.

А на следующий год в планах предприятия организовать прием и отправку грузов через специальный грузовой терминал.

Недавно в Одесском аэропорту совершил вынужденную посадку самолет президента Украины Владимира Зеленского. Он летел в Молдову, но аэропорт Кишинева из-за погодных условий не принимал рейсы.

Удивила всех и история с пилотом авиарейса Познань – Одесса. Тот запретил украинским пассажирам подниматься на борт, аргументируя это тем, что он “король самолета“.

Фото пресс-службы Международного аэропорта “Одесса”