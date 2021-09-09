Уже вторая авиакомпания стала летать из Одессы в Рим

Вслед за ирландской Ryanair открыл авиарейс в столицу Италии венгерский лоукостер Wizz Air.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского аэропорта.
В сообщении сказано:
С сегодняшнего дня рейсы в Рим возобновлены на крыльях Wizz Air!
Когда?
Дважды в неделю, каждую среду и воскресение
Билеты в продаже на официальном сайте авиакомпании Wizz Air
Летать на маршруте будет новый самолет Airbus A321 NG
Ранее аналогичный рейс между Одессой и Римом открыл другой авиаперевозчик, ирландская авиакомпания Ryanair.
Полтора года назад оба бюджетных перевозчика прекратили летать в Одессу из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Теперь же Одесский аэропорт наверстал прежний пассажиропоток и продолжает его увеличивать.
Возвращаются старые рейсы и появляются новые.
Способствуют этому и новшества: новая взлетно-посадочная полоса и телетрапы.
Так, 16 июля, в Одесском международном аэропорту состоялось торжественное открытие новой взлетно-посадочной полосы.
Тогда же появилась новость, что Одесский аэропорт оснащают телетрапами. По ним попасть в самолет можно будет из здания аэровокзала прямо в самолет. Но, помимо удобства, у одесских телетрапов есть и другие особенности.
А на следующий год в планах предприятия организовать прием и отправку грузов через специальный грузовой терминал.
Недавно в Одесском аэропорту совершил вынужденную посадку самолет президента Украины Владимира Зеленского. Он летел в Молдову, но аэропорт Кишинева из-за погодных условий не принимал рейсы.
Удивила всех и история с пилотом авиарейса Познань – Одесса. Тот запретил украинским пассажирам подниматься на борт, аргументируя это тем, что он “король самолета“.
Фото пресс-службы Международного аэропорта “Одесса”