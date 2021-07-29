В Одесском аэропорту затопило новый перрон (видео) Аномальное количество осадков в Одессе привело не только к затоплению многих дорог в городе, но и повлияло на график работы международного аэропорта «Одесса». ПОДРОБНЕЕ

В Одесском аэропорту установили особенный телетрап: в чем его уникальность? Одесский аэропорт оснащают телетрапами. По ним попасть в самолет можно будет из здания аэровокзала прямо в самолет. Но, помимо удобства, у одесских телетрапов будут и другие особенности. ПОДРОБНЕЕ