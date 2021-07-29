В планах руководства предприятия организовать прием и отправку грузов в аэропорту «Одесса» в 2022 году.
Об этом в интервью рассказал гендиректор международного аэропорта «Одесса» Владимир Семенченко.
Там однозначно будет зона охлаждения, зона опасных грузов, от их объема рассчитывается необходимое оборудование,
– рассказал Семенченко.
Проект реализуют за счет частных инвестиций. Переговоры ведутся с крупнейшим, по словам Семенченко, частным оператором Европы. Название компании руководитель аэропорта не назвал.
Мы сейчас находимся практически в ежедневном диалоге по техническим вопросам, формируется терминал, его объем и структура. Он однозначно заработает в 2022 году,
– добавил гендиректор.
Источник: Интерфакс-Украина
Недавно “Одесская Жизнь” сообщала, что в аэропорту “Одесса” открыли новую взлетно-посадочную полосу.