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В одесском аэропорту заработает грузовой терминал: с зонами охлаждения и опасных грузов

В одесском аэропорту заработает грузовой терминал: с зонами охлаждения и опасных грузов

В планах руководства предприятия организовать прием и отправку грузов в аэропорту «Одесса» в 2022 году.

Об этом в интервью рассказал гендиректор международного аэропорта «Одесса» Владимир Семенченко.

Там однозначно будет зона охлаждения, зона опасных грузов, от их объема рассчитывается необходимое оборудование,

– рассказал Семенченко.

Проект реализуют за счет частных инвестиций. Переговоры ведутся с крупнейшим, по словам Семенченко, частным оператором Европы. Название компании руководитель аэропорта не назвал.

Мы сейчас находимся практически в ежедневном диалоге по техническим вопросам, формируется терминал, его объем и структура. Он однозначно заработает в 2022 году,

– добавил гендиректор.

Источник: Интерфакс-Украина

Недавно “Одесская Жизнь” сообщала, что в аэропорту “Одесса” открыли новую взлетно-посадочную полосу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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