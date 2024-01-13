Утром 13 января россияне снова атаковали ракетами: каковы последствия

По официальной информации командования Воздушных Сил ВСУ, всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника:

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области рф;

3 ударных БпЛА «Shahed-136/131» из Курской области;

6 аэробалистических ракет Х-47М2 типа «Кинжал» из шести самолетов МиГ-31К (район пуска – Тамбов);

до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Каспийское море, рф.);

6 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области рф;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 (район пусков – оккупированная Херсонщина);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Брянская область рф).

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с силами противовоздушной обороны уничтожено:

7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;

1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Также военные отмечают, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения не достигли своих целей в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, отмечают военные, «не имеющие аналогов» российские ракеты становятся все хуже и «летят бог знает куда». Впрочем, это не значит, что они не представляют угрозы, скорее наоборот.

И в этой связи украинцев призывают быть бдительными и не игнорировать сигнал тревоги, особенно если есть угроза применения «баллистики».

Напомним, в ночь на 8 января 2024 года российские агрессоры атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Все 8 «шахедов» были уничтожены Силами ПВО.

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