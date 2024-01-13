Утром 13 января россияне снова атаковали ракетами: каковы последствия

Субботним утром, 13 января 2024 года, российские террористы нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники (БплА). Пусков ракет в направлении Одессы и Одесской области на этот раз не было.
По официальной информации командования Воздушных Сил ВСУ, всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения противника:
- 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области рф;
- 3 ударных БпЛА «Shahed-136/131» из Курской области;
- 6 аэробалистических ракет Х-47М2 типа «Кинжал» из шести самолетов МиГ-31К (район пуска – Тамбов);
- до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Каспийское море, рф.);
- 6 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области рф;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 (район пусков – оккупированная Херсонщина);
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Брянская область рф).
Читайте также: Война, день 689: Силы обороны ликвидировали 700 оккупантов за сутки
В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с силами противовоздушной обороны уничтожено:
- 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59.
Также военные отмечают, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения не достигли своих целей в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, отмечают военные, «не имеющие аналогов» российские ракеты становятся все хуже и «летят бог знает куда». Впрочем, это не значит, что они не представляют угрозы, скорее наоборот.
И в этой связи украинцев призывают быть бдительными и не игнорировать сигнал тревоги, особенно если есть угроза применения «баллистики».
Напомним, в ночь на 8 января 2024 года российские агрессоры атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Все 8 «шахедов» были уничтожены Силами ПВО.
Еще по теме: В Одессе ищут средства на восстановление разрушенной ракетой многоэтажки: дом может обвалиться