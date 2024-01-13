Вранці 13 січня росіяни знову атакували ракетами: які наслідки

За офіційною інформацією командування Повітряних Сил ЗСУ, всього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Білгородської області;

3 ударних БпЛА «Shahed-136/131» з Курської області;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 типу «Кинжал» із шести літаків МіГ-31К (район пуску – Тамбов);

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море, рф.);

6 крилатих ракет Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської області росії;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П із двох літаків Су-35 (район пусків – окупована Херсонщина);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 із двох літаків Су-34 (район пусків – Брянська область рф).

Внаслідок бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із силами протиповітряної оборони знищено:

7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

1 керована авіаційна ракета Х-59.

Також військові зазначають, що понад 20 усіх перерахованих засобів повітряного нападу не досягли своїх цілей внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби.

Крім того, зазначають військові, «російські ракети, що не мають аналогів», стають дедалі гіршими і «летять бог знає куди». Втім, це не означає, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки.

І у зв’язку з цим українців закликають бути пильними та не ігнорувати сигнал тривоги, особливо якщо є загроза застосування «балістики».

Нагадаємо, в ніч на 8 січня 2024 року російські агресори атакували Одеську область дронами-камікадзе. Усіх 8 «шахедів» було знищено Силами ППО.

Ще на тему: В Одесі шукають кошти на відновлення зруйнованої ракетою багатоповерхівки: будинок може обвалитися