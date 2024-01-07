До Одесской области не долетели 4 ракеты россиян

В течение минувших суток, 6 января 2024 года, российские агрессоры выпустили в сторону Одесской области 4 крылатых ракеты. Но все они не достигли цели.
Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Юга Украины.
«Противник совершил 4 авиационных удара с применением 4 авиационных крылатых ракет в направлении Одесщины и 1 ракеты в направлении Херсонщины. Ракеты потеряли боевую способность в воздухе»,
– отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что враг нанес авиационный удар с применением 6 управляемых авиабомб по полуразрушенной Змиевке на Херсонщине. Жертв среди населения нет.
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 января россияне атаковали Украину ударными беспилотниками типа «Shahed-136/131». Силы противовоздушной обороны сбили над Одесчиной два «шахеда».
О ракетной угрозе по всей территории Украины сообщалось и сегодня утром, 7 января – около 10:00 была объявлена воздушная тревога. Причиной стал взлет вражеского МиГ-31К, являющегося потенциальный ракетоносителем. Но спустя час прозвучал отбой тревоги.
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