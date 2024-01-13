Война, день 689: Силы обороны ликвидировали 700 оккупантов за сутки

По информации Генштаба ВСУ, противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Ситуация на фронте на утро 13 января 2024 года

За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Авиационные удары получили: Волчанск, Синьковка, Ивановка, Ольховатка Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Зеленая Долина, Колодцы, Богдановка, Александрополь, Новобахмутовка, Авдеевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак оккупантов в районах Макеевки Луганской области и Григоровки, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника вблизи Андреевки и Клещеевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 4 атаки захватчиков возле Авдеевки и еще 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 26 атак.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили 4 атаки противника южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили 8 атак оккупантов западнее Вербового и Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Оккупационные войска рф продолжают нести значительные потери в личном составе, задействованном на востоке Украины. Только в период с 6 по 10 января этого года в больницы и медицинские учреждения министерства обороны рф массово поступает личный состав, участвующий в боях во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях. Так, в населенные пункты Чернянка, Валуйки и Ровеньки Белгородской области из временно оккупированного Луганска прибыло более 300 оккупантов с тяжелыми травмами, в Белгород – почти 250 российских военных с крайне тяжелыми травмами, а в Москву и Калининград направлено около 150 военнослужащих, которым невозможно помочь в прифронтовых госпиталях из-за отсутствия квалифицированных врачей. Полевые госпитали минобороны россии переполнены и не справляются с количеством пострадавших военнослужащих, которые после мясных штурмов в большом количестве прибывают каждый день.

Потери оккупантов за прошедшие сутки

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 21 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункту управления, артиллерийскому средству, 2 средствам противовоздушной обороны, боеприпасам и радиолокационной станции противника.

За прошедшие сутки российские оккупанты потеряли:

личного состава – 700 человек;

танков ‒ 5 ед.;

боевых бронированных машин – 15 ед.;

артиллерийских систем – 18 ед.;

средств ПВО ‒ 4 ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 12 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 20 ед.;

специальной техники ‒ 6 ед.

Данные уточняются.